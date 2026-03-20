Speroni | Bossi in canottiera? Lo si voleva dipingere ‘bru-bru’ ignorante | falso Versava tutto lo stipendio da parlamentare alla Lega

Francesco Enrico Speroni, 79 anni di Busto Arsizio, ha dichiarato che Bossi non indossava mai canottiere e che chi lo dipingeva come ignorante sbagliava. Speroni ha anche affermato che Bossi versava tutto il suo stipendio da parlamentare alla Lega. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di discussioni pubbliche e polemiche sulla figura e l’operato dell’ex leader della Lega.

Busto Arsizio (Varese) – Francesco Enrico Speroni da Busto Arsizio, settantanove anni, da quaranta nella Lega, nome storico del movimento, senatore per sette anni (tre mandati), eurodeputato per venti (quattro mandati), ministro per le Riforme nel primo governo Berlusconi (e Gianfranco Miglio se ne ebbe a male), consigliere regionale, provinciale e comunale, fra i primi ad aderire al Comitato Nord bossiano (“Con l'assenso di Salvini, richiesto pubblicamente in una manifestazione a Saronno, davanti a centinaia di persone”). Giuseppe Leoni, Umberto Bossi e Francesco Speroni A Gemonio il pellegrinaggio dei militanti padani fra striscioni e rose rosse: “Umberto ci ha insegnato i valori del coraggio e della libertà” Speroni, ricorda il primo incontro con Bossi? “A Varese, nel 1986, in un seminterrato dell’Hotel Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Speroni: “Bossi in canottiera? Lo si voleva dipingere ‘bru-bru’, ignorante: falso. Versava tutto lo stipendio da parlamentare alla Lega” Articoli correlati Si riduce lo stipendio e va alla Roma: rinforzo da sogno per GaspLa Roma continua a rinforzarsi sul mercato in vista della seconda parte di stagione: l’ultimo nome è davvero pazzesco. Leggi anche: Bossi, la canottiera che cambiò la politica: l’estate 1994 del leader della Lega in Sardegna Una selezione di notizie su Speroni Bossi in canottiera Lo si... Argomenti discussi: Dalla canotta bianca a Porto Cervo al gesto dell’ombrello, l’incredibile parabola del Senatùr. Il ricordo di Speroni su Umberto Bossi e l'innovazione politicaSperoni racconta l'influenza decisiva di Umberto Bossi sulla sua vita politica e sullo spazio pubblico nazionale ... notizie.it Bossi, l’ultimo rivoluzionario (in canottiera): dall’idea della secessione a ministro per le RiformeAll’inizio fu forza eversiva e la minaccia di rottura dell’unità nazionale parve reale. Poi prevalse il realismo, rientrò nei ranghi ... roma.corriere.it