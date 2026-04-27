Una donna di 56 anni proveniente dall’Inghilterra si sta preparando a recarsi in Svizzera per usufruire di una clinica che offre servizi di eutanasia assistita. La donna, in buona salute, ha deciso di terminare la propria vita dopo aver perso l’unico figlio. La sua scelta avviene in un momento in cui si trova in buona condizione fisica e senza malattie gravi.

Una donna britannica di 56 anni sta partendo per la Svizzera per porre fine alla propria vita in una struttura specializzata nell’eutanasia assistita, in seguito alla morte del suo unico figlio. Secondo notizie strazianti, Wendy Duffy, ex operatrice socio-sanitaria delle West Midlands, nel Regno Unito, sta parlando apertamente della sua decisione di porre fine alla propria vita, nonostante non soffra di alcuna malattia terminale né di condizioni fisiche debilitanti. Wendy ha pagato 10.000 sterline (11.535 euro) per porre fine alla sua vita presso Pegasos, una clinica svizzera specializzata nell’ eutanasia, non essendo riuscita a riprendersi dopo la morte di suo figlio Marcus, 23 anni, avvenuta quattro anni fa.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 56enne inglese in buona salute vuole l’eutanasia

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Wendy Duffy, 56enne inglese fisicamente sana, è morta in Svizzera dopo aver fatto ricorso al suicidio assistito perché non riusciva più a sopportare il dolore e la condizione psicologica derivati dalla perdita del suo unico figlio, morto quattro anni fa. Ne ha dato - facebook.com facebook