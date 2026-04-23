Un caso di suicidio assistito ha attirato l’attenzione internazionale, coinvolgendo una donna di 56 anni in buona salute che ha scelto di recarsi in Svizzera per terminare la propria vita. La donna, residente nel Regno Unito, ha annunciato la sua decisione e si preparava a sottoporsi alla procedura venerdì 24 aprile. La vicenda riaccende il dibattito sul tema, già al centro di questioni legali e morali in diversi paesi.

Un caso che non scuote soltanto il Regno Unito: Wendy Duffy, una donna di 56 anni che non ha alcuna malattia in stato termine ma gode di buona salute, è stanca di vivere e ha deciso di recarsi in Svizzera dove venerdì 24 aprile deciderà di porre fine alla sua vita. Aveva tentato il suicidio. “La mia vita, la mia scelta. Vorrei che questo servizio fosse disponibile anche nel Regno Unito, così non dovrei andare in Svizzera”, ha dichiarato al tabloid britannico Daily Mail. Da dove nasce questo desiderio di morire? Dal dolore, mai superato, per la morte del figlio Marcus (che aveva 23 anni) quattro anni fa per il soffocamento dovuto a un pezzo di pomodoro rimasto in gola.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vuole morire anche se buona salute: il caso Wendy Duffy riaccende lo scontro sul suicidio assistito

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