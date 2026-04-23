Non ho superato la morte di mio figlio E la 56enne inglese chiede il suicidio assistito in Svizzera

Da quotidiano.net 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 56 anni, inglese, ha dichiarato di non essere riuscita a superare la morte di suo figlio. Dopo aver tentato in passato di togliersi la vita, ha deciso di recarsi in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito. La donna ha annunciato la propria intenzione di procedere con il procedimento presso una clinica del paese. La notizia ha attirato l’attenzione sui temi del dolore personale e delle scelte legate alla fine della vita.

Londra, 23 aprile 2026 – “Non sono riuscita a superare la morte di mio figlio ”. E, dopo avere tentato in passato di togliersi la vita, sta per sottoporsi al suicidio assistito in una clinica svizzera. Così una donna britannica di 56 anni, in buone condizioni fisiche, ha annunciato l'intenzione di porre fine alla propria vita dopo essere sprofondata in una depressione per via della morte del figlio avvenuta quattro anni fa.  Protagonista di questa vicenda – destinata a far discutere, tra temi etici e il difficile riconoscimento della sofferenza psicologica – è  Wendy Duffy, una ex operatrice socio-sanitaria originaria della contea di West Midlands.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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