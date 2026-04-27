5.000 del Lupo | dominio AtlImperiali tra caldo e curve strette

A Modena, la squadra Atl.Imperiali ha vinto il 5.000 del Lupo grazie alle prestazioni di Raileanu e Coliva. La gara si è svolta su un percorso tecnico lungo via Giardini, caratterizzato da curve strette. Le alte temperature hanno influito sui tempi finali, rendendo la competizione più difficile per gli atleti. La corsa si è conclusa con una vittoria della squadra dominatrice della gara.

?? Cosa sapere La Atl.Imperiali domina il 5.000 del Lupo a Modena con Raileanu e Coliva. Il percorso tecnico su via Giardini ha condizionato i tempi per il caldo insolito. Ieri, lungo la via Giardini di Modena, 150 uomini e 42 donne hanno affrontato il percorso tecnico del 5.000 del Lupo, una gara nazionale FIDAL che ha il trionfo degli atleti della Atl.Imperiali di Francavilla Fontana. L'atmosfera nella zona urbana era diversa dal solito per una competizione di questo calibro, con il pubblico ch .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 5.000 del Lupo: dominio Atl.Imperiali tra caldo e curve strette

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