Dopo la lite avvenuta domenica sera all'Olimpico tra Rafael Leao e Christian Pulisic, i due giocatori si sono incontrati a Milanello per chiarirsi. Le due parti hanno scambiato scuse e strette di mano, mettendo fine al confronto che aveva creato tensione all’interno del gruppo. L’episodio, che aveva suscitato discussioni tra i tifosi, si è concluso con un gesto di riconciliazione tra i calciatori.

È già rientrato, in casa Milan, il 'caso' del momento, ovvero la discussione sorta tra Rafael Leao e Christian Pulisic durante e dopo la partita dello stadio 'Olimpico' di Roma persa poi 0-1 contro la Lazio. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ieri a Milanello è tornato il sereno tra i due compagni di squadra. Leao e Pulisic si sono chiariti, stringendosi la mano di fronte ai compagni, mettendosi definitivamente alle spalle una notte della quale avrebbero tutti fatto volentieri a meno. Adesso, in entrambi, prevale la voglia di ripartire e di tornare al gol. Sia il portoghese sia lo statunitense lo cercano con una certa insistenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, scuse e strette di mano tra Leao e Pulisic: i retroscena del chiarimento a Milanello

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