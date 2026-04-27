3I Atlas perché l' acqua aliena e semipesante della terza cometa interstellare è diversa da quella terrestre

Gli scienziati hanno analizzato 3IAtlas, una cometa interstellare di circa 12 miliardi di anni, per capire le caratteristiche della sua acqua. Risulta che l’acqua presente sulla cometa è diversa da quella terrestre, risultando essere semipesante e con composizioni chimiche distinte. Questi studi forniscono nuovi dettagli sulla composizione di corpi celesti provenienti da altri sistemi stellari e sulle loro differenze rispetto ai corpi del nostro sistema solare.

La cometa interstellare 3IAtlas è il terzo oggetto proveniente da un altro sistema solare mai identificato. A differenza dei predecessori, ospita acqua aliena in quantità inaspettate, sollevando nuovi interrogativi sull’origine delle molecole organiche nello spazio. Secondo le analisi più recenti citate da ANSA, questo corpo celeste rappresenta un reperto di un’epoca cosmica quasi inimmaginabile, con una composizione chimica che sfida le leggi del nostro vicinato galattico. Un reperto di 12 miliardi di anni: le origini di 3IAtlas Uno degli aspetti più sconvolgenti della cometa 3IAtlas riguarda la sua età. Secondo quanto riportato da Space.com, gli scienziati stimano che questo oggetto abbia circa 12 miliardi di anni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 3I/Atlas, perché l'acqua "aliena" e semipesante della terza cometa interstellare è diversa da quella terrestre Notizie correlate Acqua e molecole organiche nella cometa interstellare 3I/Atlas. Il comportamento anomalo della codaLa cometa 3I/Atlas – su cui ci sono state moltissime speculazioni – da tempo è sotto osservazione, chioma compresa. Acqua e molecole organiche nella cometa interstellare 3I/AtlasLa cometa interstellare 3I/Atlas ha rivelato una composizione sorprendente: acqua e molecole organiche semplici sono state individuate nella sua... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'acqua della cometa interstellare 3I/Atlas è più rara di quanto pensassimo; Acqua aliena nella cometa interstellare 3I/Atlas; Ora 3I/Atlas va a metano; La cometa 3I/ATLAS – 38° aggiornamento – Studi sulle sue origini. 3I/Atlas, l'acqua della cometa interstellare è più rara di quanto pensassimoUn nuovo studio ha rilevato una quantità anomala di acqua semipesante sul corpo, un indizio che suggerisce un'origine in una regione molto diversa dal sistema solare ... wired.it Acqua aliena nella cometa interstellare 3I/AtlasLa cometa interstellare 3I/Atlas è nata in un ambiente molto diverso da quello del nostro Sistema solare: più freddo e nel quale esiste acqua con una composizione differente da quella presente nel ... ansa.it Con il SUR Atlas del SUR Lab Bocconi l’Atlante delle buone pratiche nel mondo. Censiti 60 casi da 29 Paesi. Sette su dieci in aree dismesse - facebook.com facebook Stage a Malta con Atlas Language School in vari ambiti per 6 mesi x.com