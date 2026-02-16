Durante il passaggio nel Sistema solare, la cometa interstellare 3IAtlas ha mostrato tracce di acqua e molecole organiche semplici nella sua chioma, svelando una composizione inaspettata. Gli scienziati hanno rilevato queste sostanze grazie a telescopi di ultima generazione, che hanno analizzato il gas che si sprigiona dalla sua superficie. Questo risultato apre nuove domande sulla formazione di corpi celesti provenienti da altre stelle.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tracce di acqua e composti organici nella chioma. La cometa interstellare 3IAtlas ha rivelato una composizione sorprendente: acqua e molecole organiche semplici sono state individuate nella sua chioma durante il passaggio nel Sistema solare. Le osservazioni, effettuate dal telescopio spaziale SPHEREx e dall’ Neil Gehrels Swift Observatory, hanno permesso di identificare vapore acqueo, metano, metanolo e cianuro attorno al nucleo della cometa. La chioma – l’involucro gassoso che si forma quando il ghiaccio superficiale sublima avvicinandosi al Sole – si è rivelata particolarmente ricca di materiali volatili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Acqua e molecole organiche nella cometa interstellare 3I/Atlas

Gli scienziati hanno scoperto che la cometa interstellare 3IAtlas contiene acqua e molecole organiche, ma la sua coda si comporta in modo insolito.

BREAKING: Venus Atmosphere Changed by Interstellar Comet | 3I/Atlas Delivers Organics

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.