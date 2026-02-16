Acqua e molecole organiche nella cometa interstellare 3I Atlas
Durante il passaggio nel Sistema solare, la cometa interstellare 3IAtlas ha mostrato tracce di acqua e molecole organiche semplici nella sua chioma, svelando una composizione inaspettata. Gli scienziati hanno rilevato queste sostanze grazie a telescopi di ultima generazione, che hanno analizzato il gas che si sprigiona dalla sua superficie. Questo risultato apre nuove domande sulla formazione di corpi celesti provenienti da altre stelle.
Tracce di acqua e composti organici nella chioma. La cometa interstellare 3IAtlas ha rivelato una composizione sorprendente: acqua e molecole organiche semplici sono state individuate nella sua chioma durante il passaggio nel Sistema solare. Le osservazioni, effettuate dal telescopio spaziale SPHEREx e dall' Neil Gehrels Swift Observatory, hanno permesso di identificare vapore acqueo, metano, metanolo e cianuro attorno al nucleo della cometa. La chioma – l'involucro gassoso che si forma quando il ghiaccio superficiale sublima avvicinandosi al Sole – si è rivelata particolarmente ricca di materiali volatili.
