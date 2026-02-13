Gli scienziati hanno scoperto che la cometa interstellare 3IAtlas contiene acqua e molecole organiche, ma la sua coda si comporta in modo insolito. Questo dettaglio ha sorpreso gli esperti, che stanno analizzando i dati raccolti con strumenti spaziali nelle ultime settimane.

La cometa 3IAtlas – su cui ci sono state moltissime speculazioni – da tempo è sotto osservazione, chioma compresa. Lo studio degli ultimi mesi ha portato gli scienziati a svelare che ci sono acqua e molecole organiche semplici. Le immagini raccolte dal telescopio spaziale Spherex della Nasa e dall’Osservatorio Swift, sempre dell’agenzia spaziale statunitense, hanno permesso di analizzare la composizione del materiale che avvolge il nucleo della cometa. Già a giugno, inoltre, l’Osservatorio astronomico Rubin in Cile l’aveva immortalata inconsapevolmente, dieci giorni prima della scoperta ufficiale annunciata il primo luglio dall’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Acqua e molecole organiche nella cometa interstellare 3I/Atlas. Il comportamento anomalo della coda

Il 22 gennaio 2026 si verifica un particolare allineamento tra la cometa interstellare 3IAtlas, la Terra e il Sole.

