Lugo | 100 anni di vita la storia di Margherita Castrucci

A Lugo, una donna ha raggiunto i 100 anni di età. La sua storia di lunga vita viene celebrata in un momento in cui si riflette sulla resistenza umana e sulla capacità di affrontare il tempo. La sua esperienza rappresenta un esempio di longevità in una regione nota per l’industria e l’innovazione. La ricorrenza mette in luce un aspetto meno visibile, quello della tenacia personale.

In un’Emilia-Romagna che spesso si definisce per la sua potenza produttiva e la sua capacità di innovazione, c’è una forma di resilienza che trascende i dati economici: la vita stessa. Domenica 8 marzo 2026, a Lugo, il tempo sembra essersi fermato per celebrare Margherita Castrucci, che ha raggiunto il traguardo secolare. La festa non è stata solo un rito privato, ma un evento pubblico che ha coinvolto l’intera comunità, con la presenza della sindaca Elena Zannoni, simbolo dell’amministrazione locale che riconosce il valore umano del territorio. Questa celebrazione avviene in un contesto regionale dove la longevità è un indicatore di benessere sociale, ma anche di fragilità climatica ed economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lugo: 100 anni di vita, la storia di Margherita Castrucci Articoli correlati Leggi anche: Un secolo di vita vissuto con coraggio: la città festeggia i 100 anni di Margherita Messina celebra Antonina De Luca: 100 anni di vita tra storia, resilienza e rinascita della città.Un Secolo di Vita a Messina: Antonina De Luca Compie 100 Anni, un Omaggio alla Memoria della Città Messina ha celebrato ieri, 15 febbraio 2026, un... Altri aggiornamenti su Margherita Castrucci Temi più discussi: Lugo: cento anni per Margherita Castrucci; Traguardi di longevità, 'nonna' Margherita soffia sulle 100 candeline; Traguardi di longevità, 'nonna' Margherita soffia sulle 100 candeline; Lugo, giovedì 5 marzo presentazione del libro di Alessandra Ziniti Libera. Storia di Anna. Traguardi di longevità, 'nonna' Margherita soffia sulle 100 candelineDomenica la centenaria ha celebrato il secolo di vita con una grande festa partecipata anche dalla sindaca Elena Zannoni ... ravennatoday.it Lugo: cento anni per Margherita CastrucciDomenica 8 marzo 2026 ha compiuto cento anni la lughese Margherita Castrucci. Circondata dall’affetto dei suoi cari, la neocentenaria ha ricevuto la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che le ... ravenna24ore.it Margherita Castrucci è nata a Chiesanuova di Conselice l’8 marzo 1926 - facebook.com facebook