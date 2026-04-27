27 aprile è la Festa dell’Indipendenza Toscana

Il 27 aprile 1859 il granduca Leopoldo II di Lorena lasciò Firenze e il Governo provvisorio della Toscana prese il suo posto, segnando un momento chiave nella storia della regione. In questa data si celebra la Festa dell’Indipendenza Toscana, ricordo della transizione da un governo monarchico a un’amministrazione provvisoria, che contribuì al percorso del Risorgimento e alla nascita di uno Stato più autonomo.

Firenze, 27 aprile 2026 – Il 27 aprile 1859 il granduca Leopoldo II di Lorena lasciò Firenze; si insediò al suo posto il Governo provvisorio della Toscana, indipendente dal Regno degli Asburgo-Lorena che svolse un ruolo decisivo nel Risorgimento. Dal 2016, per decisione della Regione Toscana, questa data è diventata la Festa dell’Indipendenza Toscana. Lunedì 27 aprile alle 12 in piazza Indipendenza a Firenze avrà luogo una cerimonia in cui, alla presenza del Gonfalone della Città di Firenze, il presidente del Consiglio comunale, Cosimo Guccione, con il presidente del Comitato Fiorentino per il Risorgimento, Sergio Casprini, porrà una corona al Monumento di Bettino Ricasoli; parteciperà il professor Adalberto Scarlino del Comitato Fiorentino per il Risorgimento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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