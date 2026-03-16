La comunità mauriziana catanese celebra la festa dell' indipendenza

Ieri a Catania, la comunità mauriziana ha festeggiato il 58° anniversario dell’indipendenza di Mauritius e il 34° anniversario della proclamazione della Repubblica. La celebrazione si è svolta con eventi e incontri che hanno coinvolto i membri della comunità locale, condividendo momenti di festa e tradizione. La giornata ha visto partecipazione attiva e presenza di diverse personalità.

Nella giornata di ieri, anche a Catania la comunità mauriziana ha celebrato il 58° anniversario dell’Indipendenza e il 34° anniversario della Repubblica di Mauritius. Lo stato di Mauritius, infatti, ha ottenuto l’indipendenza il 12 marzo 1968. Nonostante la distanza dall’isola d’origine, i mauriziani residenti nel territorio etneo hanno ricordato la ricorrenza con un momento condiviso all’insegna dell’unità e dell’integrazione. La cerimonia, svoltasi in città, ha visto la partecipazione di numerosi bambini e famiglie e si è conclusa con l’alzabandiera nazionale. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Avellino celebra la Festa della Comunità in onore di San CiroLa comunità parrocchiale di San Ciro ad Avellino si prepara a vivere giorni di intensa spiritualità e partecipazione in occasione della Festa della... Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunitàMonte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità Monte Sant’Angelo...