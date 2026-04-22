Israele le celebrazioni per la Festa dell' Indipendenza

Israele ha festeggiato la Festa dell’Indipendenza con eventi pubblici che hanno coinvolto sfilate, discorsi dei leader e performance musicali. Le celebrazioni hanno preso luogo in diverse città del paese, con partecipazione di cittadini e rappresentanti ufficiali. La giornata ha visto anche diverse iniziative culturali e raduni all’aperto, concentrandosi sulla commemorazione di questa ricorrenza nazionale.

(LaPresse) Israele ha celebrato la Festa dell’Indipendenza con grandi festeggiamenti, sfilate, discorsi dei leader israeliani ed esibizioni musicali. Dodici partecipanti, tra cui la madre di un ex ostaggio, un soldato delle Forze di Difesa Israeliane e il presidente dell’Argentina Javier Milei, hanno acceso la torcia dell’indipendenza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, presente in sala insieme alla moglie, ha affermato: “Con l’aiuto di Dio, porteremo a compimento la vittoria, rafforzeremo il nostro Stato e garantiremo il nostro futuro”. La cerimonia commemorava il 78° anniversario dell’indipendenza di Israele, ma quest’anno è stata preregistrata per il timore che la guerra con l’Iran potesse riprendere da un momento all’altro.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, le celebrazioni per la Festa dell'Indipendenza ISRAEL CELEBRATES INDEPENDENCE Amid Intense Wars; Families Gather On The Streets To Greet Each Other Notizie correlate La comunità mauriziana catanese celebra la festa dell'indipendenzaNella giornata di ieri, anche a Catania la comunità mauriziana ha celebrato il 58° anniversario dell’Indipendenza e il 34° anniversario della... Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri apre le celebrazioni della Festa di Sant’AgataUna serata di grande partecipazione e intensità culturale ha segnato l’avvio ufficiale dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, patrona della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Israele, media: Netanyahu e ministri contestati a cerimonia commemorazione soldati morti; ISRAELE – Netanyahu e l’argentino Milei firmano gli accordi di Isacco - Moked; Israele si ferma per il Giorno della Memoria; Milei in versione showman canta per Israele. Israele, le celebrazioni per la Festa dell'Indipendenza(LaPresse) Israele ha celebrato la Festa dell'Indipendenza con grandi festeggiamenti, sfilate, discorsi dei leader israeliani ed esibizioni ... stream24.ilsole24ore.com Pasqua a Gerusalemme: accordo tra Chiese e IsraeleDopo le condanne internazionali, le autorità israeliane hanno garantito le celebrazioni pasquali in streaming al Santo Sepolcro, pur con alcune restrizioni. vitadiocesanapinerolese.it "[...]smetta di prendere di mira Israele e di pretendere di sostituirsi allo Stato nell’esercizio delle sue prerogative. Ciò implica anche il ritiro israeliano dal territorio libanese, il disarmo di Hezbollah da parte dei libanesi, con il sostegno della comunità [...]"5/6 x.com Ci hanno solo preso in giro: nei fatti continuano a coprire Netanyahu. L’Italia aveva l’occasione di schierarsi politicamente per stoppare gli accordi fra Israele e Unione europea. Invece no, ha scelto ancora una volta di proteggere il governo israeliano. "È stata - facebook.com facebook