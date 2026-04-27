27 04 – Attentato a Trump la cronaca – Dagli spari di Butler al gala di Washington Trump nel mirino – Calciopoli 20 anni dopo

Durante una cena dei corrispondenti della Casa Bianca, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Il presidente degli Stati Uniti è rimasto illeso, mentre un agente di sicurezza ha riportato ferite. L’incidente è avvenuto il 27 aprile e ha attirato l’attenzione dei media. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Home > Podcast > 2704 – Attentato a Trump, la cronaca – Dagli spari di Butler al gala di Washington, Trump nel mirino – Calciopoli 20 anni dopo Attentato a Trump, spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Il presidente Usa illeso, ferito un agente. Arrestato l’aggressore, è un docente di 31 anni. Il Procuratore: “Voleva colpire membri dell’amministrazione” Calciopoli 20 anni dopo, Carraro: “Non ha insegnato niente, sbagliai a non cambiare i designatori”. 2704 – Attentato a Trump, la cronaca – Dagli spari di Butler al gala di Washington, Trump nel mirino – Calciopoli 20 anni dopo New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 27/04 – Attentato a Trump, la cronaca – Dagli spari di Butler al gala di Washington, Trump nel mirino – Calciopoli 20 anni dopo Tenta di entrare con un fucile nella villa di Trump a Mar-A-Lago. Ucciso 20enne. Notizie correlate Attentato a Trump, dagli spari di Butler al gala di Washington: il tycoon nel mirinoIn un clima di crescente tensione e violenza, è la terza volta dal 2024 che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato direttamente... Attentato a Trump al gala dei media: spari e panico a Washington, arrestato l’aggressore. Ora si apre il nodo sicurezzaUna serata costruita per celebrare la libertà di stampa si è trasformata, nel giro di pochi secondi, in una scena di panico puro, con il rumore secco... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alla cena con Trump: gli spari, la paura e la fuga. Attentato al presidente; Trump insiste: nessun attentato con la nuova sala da ballo; Trump unisce l'Europa a Cipro, ma sul Patto i 27 si spaccano; Spari a Trump. Flop sicurezza, filtri saltati: Allen era tra gli ospiti. Nello stesso hotel l'attentato a Reagan nel 1981. Attentato a Trump, fermato l’aggressore: confermata la visita di Re Carlo III negli Stati UnitiLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it L'attentato a Trump è una messa in scena? Cosa non torna: dal sorriso di Hegseth alla strana profezia e il bigliettino prima degli spariLa profezia involontaria della portavoce della Casa Bianca, il sorriso di Pete Hegseth subito dopo il caos, il volto impassibile del direttore dell'Fbi durante l'emergenza. Questi ed ... leggo.it Alla cena con Trump: gli spari, la paura e la fuga. “Attentato al presidente” x.com L’attentato alla cena dei corrispondenti con il presidente Trump mostra l'America oggi, diabolicamente spaccata in due grazie alla narrazione Maga che ha via via cancellato l'avversario per promuoverlo a nemico - facebook.com facebook