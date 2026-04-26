Attentato a Trump al gala dei media | spari e panico a Washington arrestato l’aggressore Ora si apre il nodo sicurezza

Durante un evento dedicato alla libertà di stampa a Washington, si sono verificati degli spari che hanno scatenato il panico tra i presenti. L’incidente ha portato all’arresto dell’uomo sospettato di aver aperto il fuoco. La scena si è trasformata in pochi attimi, con persone che cercavano rifugio e confusione generale. Ora si indaga sulla sicurezza dell’evento e sulle misure adottate per prevenire simili episodi in futuro.

Una serata costruita per celebrare la libertà di stampa si è trasformata, nel giro di pochi secondi, in una scena di panico puro, con il rumore secco degli spari a interrompere conversazioni e brindisi e a imporre un’unica reazione possibile: cercare riparo. Nella lobby dell’hotel Hilton di Washington, durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente Donald Trump è stato evacuato d’urgenza dagli agenti del United States Secret Service mentre centinaia di giornalisti si gettavano sotto i tavoli, trasformando uno degli appuntamenti più simbolici del giornalismo americano in un teatro di paura. Spari a pochi metri dal presidente.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Attentato a Trump al gala dei media: spari e panico a Washington, arrestato l’aggressore. Ora si apre il nodo sicurezza Notizie correlate Sparatoria al gala dei media con Trump: arrestato l’aggressoreMomenti di panico durante l’evento: indagini in corso sulla dinamica, arrestato l’aggressore STATI UNITI – Attimi di tensione durante il gala dei... Attentato a Trump, dagli spari di Butler al gala di Washington: il tycoon nel mirinoIn un clima di crescente tensione e violenza, è la terza volta dal 2024 che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato direttamente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tg1 2025/26 - Attentato fallito a Trump al gala dei media a Washington - Video; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato dal servizio di sicurezza. Presidente e first lady portati al sicuro; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo. Attentato a Trump al gala dei media: spari e panico a Washington, arrestato l’aggressore. Ora si apre il nodo sicurezzaSparatoria al gala dei corrispondenti con Donald Trump a Washington: arrestato un uomo armato. Ferito un agente, indagini sul movente e sulle falle nella sicurezza ... panorama.it Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Presidente Usa: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it I calici di vino rovesciati, gli uomini della sicurezza in azione, la paura degli invitati in abiti lunghi e tuxedo: il fotoracconto dell'attentato a Trump. L'articolo di Alessandra Muglia nel primo commento Attentato Trump - facebook.com facebook Lo stesso albergo dell’attentato a Reagan dell’81. La lunga scia del sangue dei presidenti x.com