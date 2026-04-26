Attentato a Trump dagli spari di Butler al gala di Washington | il tycoon nel mirino

Durante un evento a Washington, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco vicino al presidente degli Stati Uniti, che si trovava presente al gala. È la terza volta dal 2024 che si verificano attacchi di questo tipo nei confronti del leader politico. Le autorità stanno indagando sulla presenza di un sospetto nelle vicinanze dell’area. L’episodio ha generato preoccupazione tra le forze di sicurezza e il pubblico presente.

In un clima di crescente tensione e violenza, è la terza volta dal 2024 che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato direttamente minacciato da un attentatore, compreso il caso drammatico di Butler, in Pennsylvania, nel quale il tycoon scampò miracolosamente all’attacco, rimanendo solo ferito di striscio a un’orecchio, ma un vigile del fuoco locale rimase ucciso. I primi due casi si verificano durante la campagna elettorale, l’ultimo – quello di questa notte – durante la cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, in un periodo di aspre contestazioni nei confronti dell’amministrazione statunitense. Butler e Palm Beach. Il 13 luglio 2024, durante un comizio a Butler un uomo armato apre il fuoco contro il palco.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attentato a Trump, dagli spari di Butler al gala di Washington: il tycoon nel mirino Finto l’attentato a Trump Sarà, però ci sono due morti veri - Il Podcast di Sallusti Notizie correlate Spari al gala di Trump a Washington, fermato un uomo armatoNotte di paura all’Hilton di Washington durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca: un 31enne apre il fuoco nell’area controlli, ferito un... Trump evacuato tra gli spari al gala di Washington: ‘Pensavo fosse un vassoio’, il dettaglio che inquietaPanico alla cena dei corrispondenti: colpi d’arma da fuoco e fuga in pochi secondi Doveva essere una serata simbolica, uno di quei momenti in cui... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trump dopo l'attentato: La mia è una professione pericolosa. Dopo gli spari ho lottato per tornare. Per Melania è stato traumatico; Spari contro Trump, il racconto del nostro collega presente alla cena. VIDEO; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; L'attentato a Trump fu una messinscena, impazza la teoria del complotto Maga. Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Presidente Usa: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successoAttentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington con Donald Trump, uomo apre il fuoco: ferito un agente ... virgilio.it NEWS - Sparatoria al gala dei media con #Trump, arrestato l’aggressore. L'attentato è avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a #Washington, mentre era presente il presidente degli Stati Uniti insieme a circa 2.600 invitati tra giornalisti, - facebook.com facebook Lo stesso albergo dell’attentato a Reagan dell’81. La lunga scia del sangue dei presidenti x.com