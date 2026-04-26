Attentato a Trump dagli spari di Butler al gala di Washington | il tycoon nel mirino

Da lapresse.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento a Washington, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco vicino al presidente degli Stati Uniti, che si trovava presente al gala. È la terza volta dal 2024 che si verificano attacchi di questo tipo nei confronti del leader politico. Le autorità stanno indagando sulla presenza di un sospetto nelle vicinanze dell’area. L’episodio ha generato preoccupazione tra le forze di sicurezza e il pubblico presente.

In un clima di crescente tensione e violenza, è la terza volta dal 2024 che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato direttamente minacciato da un attentatore, compreso il caso drammatico di Butler, in Pennsylvania, nel quale il tycoon scampò miracolosamente all’attacco, rimanendo solo ferito di striscio a un’orecchio, ma un vigile del fuoco locale rimase ucciso. I primi due casi si verificano durante la campagna elettorale, l’ultimo – quello di questa notte – durante la cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, in un periodo di aspre contestazioni nei confronti dell’amministrazione statunitense. Butler e Palm Beach. Il 13 luglio 2024, durante un comizio a Butler un uomo armato apre il fuoco contro il palco.🔗 Leggi su Lapresse.it

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