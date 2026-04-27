25 aprile se il dispositivo antifascista collassa la destra non deve salvarlo

Il 25 aprile di quest’anno ha messo in luce una divisione interna tra diverse forze dell’antifascismo italiano. In occasione della giornata, sono stati evidenziati contrasti tra gruppi e posizioni che in passato sembravano meno accentuati. Questa situazione ha suscitato discussioni sulla coesione del fronte antifascista e sul ruolo delle diverse componenti durante questa commemorazione. La questione centrale riguarda anche il funzionamento di eventuali dispositivi di tutela e come essi possano essere mantenuti o meno.

Roma, 27 apr – Il 25 aprile di quest’anno ha mostrato in maniera evidente qualcosa che fino a pochi anni fa sembrava impossibile: la guerra civile interna dell’antifascismo italiano. Non una frattura occasionale, non una giornata “rovinata dagli estremisti”, non il solito problema di ordine pubblico da archiviare con due dichiarazioni istituzionali. Quello che è accaduto nelle piazze italiane indica la decomposizione di un blocco politico, culturale e simbolico che per decenni ha preteso di rappresentare la coscienza morale della Repubblica. Cronaca di un altro 25 aprile divisivo. La cronaca è quella di una giornata di scontro campale. A Milano, la Brigata Ebraica è stata contestata e insultata.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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