Il 25 aprile di quest’anno ha messo in luce una divisione interna tra le forze antifasciste italiane, evidenziando tensioni e conflitti al loro interno. La data, tradizionalmente associata alla Resistenza e alla lotta contro il fascismo, si è trasformata in un momento di scontri tra diversi attori politici e sociali. La situazione ha portato a un progressivo indebolimento del dispositivo antifascista, che ora si trova a dover affrontare una crisi interna.

Roma, 27 apr – Il 25 aprile di quest’anno ha mostrato in maniera evidente qualcosa che fino a pochi anni fa sembrava impossibile: la guerra civile interna dell’antifascismo italiano. Non una frattura occasionale, non una giornata “rovinata dagli estremisti”, non il solito problema di ordine pubblico da archiviare con due dichiarazioni istituzionali. Quello che è accaduto nelle piazze italiane indica la decomposizione di un blocco politico, culturale e simbolico che per decenni ha preteso di rappresentare la coscienza morale della Repubblica. Cronaca di un altro 25 aprile divisivo. La cronaca è quella di una giornata di scontro campale. A Milano, la Brigata Ebraica è stata contestata e insultata.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - 25 aprile, il collasso del dispositivo antifascista: e la destra non deve salvarlo

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