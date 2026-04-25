De Toni per il 25 Aprile | L’Italia è antifascista per storia non per ideologia

In una piazza simbolicamente significativa, il sindaco ha celebrato il 25 aprile, anniversario della Liberazione, con un discorso che ha collegato la memoria storica locale alle tensioni attuali a livello internazionale. La cerimonia si è svolta in un contesto di forte richiamo alle radici antifasciste dell’Italia, che vengono ricordate come parte della propria identità storica, piuttosto che come una posizione ideologica. La giornata è stata caratterizzata da interventi e momenti di riflessione pubblica.