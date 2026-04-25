De Toni per il 25 Aprile | L’Italia è antifascista per storia non per ideologia
In una piazza simbolicamente significativa, il sindaco ha celebrato il 25 aprile, anniversario della Liberazione, con un discorso che ha collegato la memoria storica locale alle tensioni attuali a livello internazionale. La cerimonia si è svolta in un contesto di forte richiamo alle radici antifasciste dell’Italia, che vengono ricordate come parte della propria identità storica, piuttosto che come una posizione ideologica. La giornata è stata caratterizzata da interventi e momenti di riflessione pubblica.
In una Piazza Libertà carica di significato simbolico, il sindaco ha celebrato l'anniversario della Liberazione con un discorso che ha intrecciato la memoria storica locale con le inquietudini dello scacchiere internazionale. Davanti alle autorità civili, militari e alla cittadinanza, il primo.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Fascismo vs Antifascismo (Ancora) | Marco Grimaldi vs Francesco Minutillo | La Zanzara 28.10.2025
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