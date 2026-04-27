25 Aprile Sala | Sbagliate le bandiere israeliane trovare nuove formule per il futuro

Il sindaco di Milano ha commentato lunedì quanto accaduto durante la cerimonia del 25 aprile, sottolineando che le bandiere israeliane presenti sono state considerate sbagliate. Ha anche espresso la necessità di trovare nuove formule e toni più moderati per le future celebrazioni. La manifestazione si è svolta sabato e commemorava la Liberazione dal nazismo e dal fascismo.

Nuove formule e toni abbassati. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, lunedì, commentando quanto avvenuto sabato 25 aprile durante la manifestazione per celebrare la Liberazione dal nazismo e dal fascismo. “È difficile commentare”, ha detto Sala, “perché alla fine è stata una giornata.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Edith Bruck: “Le bandiere israeliane in piazza il 25 aprile? Uno sbaglio: non c’entravano nulla” Leggi anche: Silvia Salis: "Le primarie? Sono sbagliate. Serve discussione interna per trovare un leader" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milano, Sala: sarà un 25 aprile delicato. Anpi: errore rompere unità del fronte antifascista; Manifestazione del 25 aprile, insulti alla Brigata Ebraica: Assassini, scortati fuori dal corteo; Tolto un pezzo dopo l’altro: così è un 25 Aprile svuotato; RAVENNA: 25 aprile a Brisighella negata la parola all'Anpi, è polemica. 25 Aprile, Sala: Sbagliate le bandiere israeliane, trovare nuove formule per il futuroNuove formule e toni abbassati. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, lunedì, commentando quanto avvenuto sabato 25 aprile durante la manifestazione per celebrare la Liberazione dal nazismo e dal f ... milanotoday.it Sala, abbassiamo i toni e troviamo il modo di celebrare il 25 aprileIl 25 aprile è stata una giornata purtroppo spiacevole, ed è una delle giornate più importanti per Milano, quindi è un peccato. (ANSA) ... ansa.it La decisione è stata assunta nel Consiglio dei Ministri del 9 aprile ma la delibera non è stata trasmessa. Al momento il presidente della Regione non può firmare i documenti come commissario ad acta e nemmeno come assessore - facebook.com facebook Diego, 25 anni, scomparso dal 23 aprile a Bologna. ll padre: “Aiutateci a trovarlo” x.com