E adesso primarie. La scommessa vinta da Schlein apre la corsa nel campo largo "Primarie? Non ho cambiato idea, sono sbagliate". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, eletta alla guida di una coalizione di centrosinistra, ribadendo la sua contrarietà alle primarie che definisce "sbagliate" perché "ti obbligano a mettere in contrapposizione due o più soggetti politici che in realtà sono nella stessa alleanza, per cui c'è un periodo di tempo nel quale tu dovresti fare in pratica campagna elettorale contro le persone che poi dovrebbero sostenere il tuo governo. Una cosa che trovo tecnicamente sbagliata, è un messaggio di divisione che non sostengo, l'ho sempre detto". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Silvia Salis: "Le primarie? Sono sbagliate. Serve discussione interna per trovare un leader"

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