25 Aprile | la sfida di Pinto per una libertà oltre gli scontri
In occasione del 25 aprile, l'avvocato Leonardo Pinto ha presentato una riflessione sulla Costituzione italiana, sottolineando l'importanza di affrontare le sfide legate alla libertà. La sua analisi si concentra sui valori fondamentali del testo costituzionale, invitando a una riflessione sulla tutela dei diritti e delle libertà in tempi di tensione sociale. La sua proposta mira a stimolare un confronto su come preservare i principi costituzionali oltre gli scontri.
? Cosa sapere L'avvocato Leonardo Pinto propone una riflessione sulla Costituzione in occasione del 25 aprile.. Il legale invita a superare gli scontri ideologici attraverso l'applicazione dei doveri costituzionali.. L’avvocato Leonardo Pinto, figura di rilievo presso l’Autonomia Forense e con il ruolo di Presidente onorario dell’ANSB, ha lanciato un monito riflessivo in occasione della ricorrenza del 25 aprile, evidenziando come la celebrazione rischi ancora oggi di trasformarsi in un terreno di scontro ideologico anziché in un momento di unità nazionale. Le parole del professionista, che si definisce politicamente apolide per una scelta di difesa dei propri principi, toccano le corde profonde di una nazione che sembra faticare a superare le ferite del passato.🔗 Leggi su Ameve.eu
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