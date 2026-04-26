Meghnagi Comunità ebraica contro l' Anpi | Non volevano gli ebrei hanno organizzato tutto loro Minelli | Denunciamo

L’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) di Milano ha annunciato di aver querelato per diffamazione il presidente della comunità ebraica locale, Walker Meghnagi. La decisione arriva in seguito a dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della comunità, che ha affermato che l’Anpi non voleva gli ebrei e che avrebbe organizzato tutto da sola. La vicenda ha suscitato reazioni da entrambe le parti.

L’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) di Milano ha deciso di querelare per diffamazione il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi. L'annuncio, arrivato dal presidente provinciale dell'associazione Primo Minelli, segna il punto di massima tensione dopo le.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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