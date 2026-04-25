25 Aprile scontro sul valore della libertà | Onorato sfida La Russa

In occasione del 25 aprile, l'assessore ha espresso critiche alle opinioni di un altro esponente politico e di un generale sull'importanza di questa data. La discussione riguarda il significato della libertà e il ruolo della commemorazione. Le dichiarazioni sono state fatte pubblicamente, evidenziando divergenze di vedute tra le due figure. La polemica si inserisce nel contesto delle celebrazioni ufficiali per la giornata della liberazione.

?? Cosa sapere L'assessore Onorato contesta le posizioni di La Russa e del generale Vannacci sul 25 aprile. Il dibattito mette in discussione il valore della memoria storica e della Costituzione italiana. L'assessore Onorato ha lanciato un appello per difendere la libertà e la memoria storica in occasione del 25 aprile, contestando le recenti posizioni di La Russa e del generale Vannacci sulla natura della ricorrenza. In questo sabato di celebrazione della Liberazione, il dibattito si è spos .🔗 Leggi su Ameve.eu

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