25 aprile | Landini giornata di lotta per lavoro e Costituzione

Il 25 aprile, giornata che ricorda la liberazione e la resistenza, è stata anche occasione per Landini di sottolineare l’importanza del lavoro come fondamento della democrazia. In un intervento pubblico, il leader sindacale ha ricordato che la democrazia si basa su un lavoro dignitoso e stabile, distinguendolo da forme di impiego precario, sfruttamento, evasione fiscale e disuguaglianze sociali. La giornata è stata dedicata a riflettere sui diritti e sui valori costituzionali.

Il 25 aprile è una giornata di mobilitazione per la difesa della Costituzione, afferma Maurizio Landini. La democrazia è fondata sul lavoro. Non sul lavoro precario o sullo sfruttamento, non sull’evasione, non sulle disuguaglianze. Il 25 aprile non è solo una ricorrenza, ma è una giornata di mobilitazione e di lotta, a difesa della nostra Costituzione. Lo ha affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, arrivando al parco Schuster in testa al corteo della festa della Liberazione a Roma. Il 25 aprile lottiamo per trasformare il nostro Paese e fermare le guerre in Europa e nel mondo, ha concluso. Copyright © 2010 - 2026 Redazioneredazione@romadailynews.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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