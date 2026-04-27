Il 25 aprile si è registrato un’ampia partecipazione nelle piazze di tutto il paese, con una presenza significativa non solo nelle grandi città ma anche nei comuni e nelle zone più periferiche. Il segretario di un importante sindacato ha commentato come, pur riconoscendo alcune tensioni, non si voglia perdere l’energia che ha portato migliaia di persone a manifestare. La giornata si è sviluppata con coinvolgimento diffuso tra cittadini di diverse età e provenienze.

“Credo sia sotto gli occhi di tutti che questo 25 aprile ha visto un livello di partecipazione nelle piazze senza precedenti, non solo nelle grandi città, ma nei comuni e nei territori. Vuol dire che dopo il referendum, che ha visto una partecipazione democratica altissima, con la maggioranza del paese che ha chiesto di difendere e applicare la Costituzione, sta aumentando nel paese questa percezione: che la democrazia la difendi praticandola e che è il momento di fermare le guerre e di affermare il valore del lavoro della nostra Costituzione”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, a margine di una conferenza stampa a Roma sulla presentazione di due progetti di legge di iniziativa popolare.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, Landini: "Non sottovaluto tensioni, ma non disperdere partecipazione"

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