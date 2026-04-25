25 Aprile Landini | Democrazia la difendi praticandola

In occasione del 25 aprile, il leader di un sindacato ha sottolineato che la democrazia si tutela attraverso l’azione quotidiana. Ha osservato che nel mondo e nel nostro paese ci sono tentativi di sovvertire i principi democratici e di eliminare la Costituzione. Per questo motivo, ha affermato che è fondamentale proteggere la Carta costituzionale con tutte le energie.

“La democrazia la difendi praticandola e siccome nel mondo e anche da noi è in atto un tentativo di rovesciare la democrazia e cancellare la Costituzione, credo che mai come oggi sia importante difendere la Carta. La democrazia esiste perché sono stati sconfitti il nazismo e il fascismo, se siamo qui è perché c’è la democrazia”. Così il segretario della Cgil, Maurizio, Landini parlando a margine della manifestazione di Roma in occasione della Festa della Liberazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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