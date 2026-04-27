25 Aprile | il sacrificio dei partigiani è il cuore della democrazia

In occasione del 25 aprile, un deputato ha ricordato il sacrificio dei partigiani, evidenziando il ruolo che hanno avuto nella lotta contro il fascismo e l’occupazione nazista. La giornata è dedicata alla memoria di chi ha combattuto per la libertà e la democrazia nel nostro Paese. Questa ricorrenza è spesso celebrata con cerimonie ufficiali e commemorazioni pubbliche, che sottolineano l’importanza di quei momenti storici.

? Cosa sapere Il deputato Intravaia richiama il sacrificio dei partigiani in occasione del 25 aprile.. La lotta contro il nazifascismo costituisce il fondamento della democrazia italiana attuale.. Il 25 aprile diventa un momento di riflessione collettiva per l’intera nazione, come sottolineato dal deputato regionale Intravaia, che invita ogni cittadino a riconoscersi in questa ricorrenza fondamentale per la storia del Paese. Mentre le strade si preparano a celebrare la Festa della Liberazione, il messaggio lanciato da Intravaia punta dritto al cuore dell’identità italiana. Il di Forza Italia ha voluto ribadire che la celebrazione odierna non deve essere una questione di schieramenti, ma un appuntamento in cui tutti gli italiani possano ritrovarsi insieme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 Aprile: il sacrificio dei partigiani è il cuore della democrazia Manifestazione del 25 Aprile a Cagliari (nel 2026): Festa della Liberazione dalla Dittatura Fascista Notizie correlate Il 25 Aprile a Sant’Anna di Stazzema: “Noi, nuovi partigiani per la democrazia”Sant’Anna di Stazzema, 26 aprile 2026 – Mattia Bononi ha solo 13 anni ma è già iscritto all’Anpi di Vezzano Ligure. Mattarella al 25 aprile: la Resistenza è il cuore della democrazia? Cosa sapere Mattarella incontra le Associazioni al Quirinale in vista della visita a San Severino Marche. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sotto l’ombra di un bel fior riposa il sacrificio di chi ha lottato per la libertà. Oggi, 25 aprile, ne custodiamo il valore.; Zampa, Scoiattolo e Lenin: un 25 Aprile ricordando il sacrificio dei tre fratelli partigiani; 25 aprile. Non dimentichiamo il sacrificio eroico dei partigiani sovietici (Rene Katran); Proietti: Il 25 Aprile celebriamo il sacrificio per la libertà e la pace. Zampa, Scoiattolo e Lenin: un 25 Aprile ricordando il sacrificio dei tre fratelli partigianiLa giornata di commemorazione ha visto anche l'annuncio del sindaco Rasero: «Da lunedì non vestirò più la fascia di presidente della Provincia» ... lanuovaprovincia.it 25 aprile, festa della Liberazione: ecco perché è tanto importante e merita di essere celebrataIl 25 aprile è la Festa della Liberazione, la ricorrenza che segna la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista in Italia. È il simbolo della vittoria della Resistenza, il movimento formato ... donnamoderna.com Sono passati quarant’anni da quando, nelle prime ore del 26 aprile 1986, il reattore n. 4 della centrale nucleare Vladimir Il’ic Lenin esplose in una catena di eventi la cui portata, tossicità e durata sfuggono ancora oggi a una piena comprensione. Il disastro ha - facebook.com facebook Alla fiaccolata del 25 Aprile brucia la bandiera dell'UE su Palazzo Madama x.com