Il 25 aprile si è celebrato a Sant’Anna di Stazzema, con un appuntamento dedicato alla memoria e alla difesa della democrazia. Tra i partecipanti c’era anche un ragazzo di 13 anni, già iscritto all’Anpi di Vezzano Ligure. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini, che si sono riuniti per ricordare gli eventi storici e riaffermare l’impegno civile.

Sant’Anna di Stazzema, 26 aprile 2026 – Mattia Bononi ha solo 13 anni ma è già iscritto all’Anpi di Vezzano Ligure. È venuto a Sant’Anna di Stazzema con la zia. Del resto in famiglia è una tradizione: il bisnonno Luigi Argenti era presidente dell’Anpi. Si è iscritto dopo aver letto un discorso in occasione della manifestazione in ricordo dei rastrellamenti del suo paese. Nicolò di anni ne ha 17, viene addirittura da Milano con la famiglia, dice di sentirsi un po’ partigiano. «Bisogna essere tutti partigiani per difendere la libertà e la democrazia, che non sono doni che vengono dall’alto. Questo giorno più che mai serve a ricordarcelo» dice con maturità, ma non vuole farsi fotografare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 25 Aprile a Sant’Anna di Stazzema: “Noi, nuovi partigiani per la democrazia”

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