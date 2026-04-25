25 aprile il discorso della sindaca Ferdinandi | L' antifascismo è una necessità oggi più che mai

Perugia ha ricordato il 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, con tre cerimonie che si sono svolte in diverse località della città. La sindaca ha tenuto un discorso in cui ha affermato che l'antifascismo rappresenta una necessità attuale. Le celebrazioni hanno coinvolto autorità civili e militari, e si sono concluse con l'inaugurazione di un luogo commemorativo.