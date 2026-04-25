25 aprile il discorso della sindaca Ferdinandi | L' antifascismo è una necessità oggi più che mai
Perugia ha ricordato il 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, con tre cerimonie che si sono svolte in diverse località della città. La sindaca ha tenuto un discorso in cui ha affermato che l'antifascismo rappresenta una necessità attuale. Le celebrazioni hanno coinvolto autorità civili e militari, e si sono concluse con l'inaugurazione di un luogo commemorativo.
Perugia celebra il 25 aprile e l'81esimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. Tre cerimonie - Borgo XX giugno, l'Ara Pacis di via Masi e il cimitero - con le autorità civili e militari e un'inaugurazione. Al cimitero le autorità, dopo aver reso onore al Sacello dei caduti, dove sono.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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