Chieti celebra il 25 aprile | Nelle nostre famiglie c’è stato qualcuno che ha conosciuto la Resistenza FOTO

A Chieti si è tenuta questa mattina la cerimonia provinciale per l’81° anniversario della Liberazione, occasione in cui le autorità e i cittadini si sono riuniti per ricordare la ricorrenza. Durante l’evento, si è parlato del ruolo delle famiglie e di come in alcune ci siano persone che hanno vissuto direttamente l’esperienza della Resistenza. La giornata ha visto la partecipazione di diverse rappresentanze locali e delle forze dell’ordine.

Chieti celebra il 25 aprile. Si è svolta in mattinata la cerimonia provinciale per l’ottantunesimo anniversario della Liberazione. La manifestazione ha attraversato la città, partendo da largo Cavallerizza e toccando i punti della memoria della Liberazione e della Resistenza, la lapide dedicata.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Salis incendia il 25 aprile: "Celebrare la Resistenza è divisivo solo per chi celebra i morti di Salò""Non capisco in che modo sia alternativo celebrare la Resistenza e la Liberazione e guardare avanti. Leggi anche: Risuona l'inno di Mameli, Forlì celebra il 25 Aprile. Zattini: "Risorgimento, Resistenza e Repubblica sono la storia" Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: ABRUZZO CELEBRA LIBERTÀ DA FASCISMO E NAZISTI, LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER IL 25 APRILE; Chieti celebra l’81° Anniversario della Liberazione; Vasto celebra la Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni; Città Sant’Angelo celebra il 25 Aprile 2026 con letture, corteo e musica. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it 10 aprile la Polizia di Stato celebra il 174° Anniversario della fondazione. Un appuntamento che si rinnova anche quest’anno tra la gente, nel cuore del centro di Chieti. Sarà infatti ancora il teatro Marrucino ad ospitare la cerimonia solenne del 10 aprile. Il tem - facebook.com facebook