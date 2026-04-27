Il 25 aprile a Milano sono state osservate manifestazioni con bandiere di Israele e gigantografie del premier israeliano, mentre in alcune zone si sono verificati capovolgimenti di simboli e manifestazioni di propaganda. La giornata è stata caratterizzata da diverse presenze e iniziative, con alcuni partecipanti che hanno portato bandiere nazionali e altri hanno esposto immagini di leader politici. La situazione ha coinvolto più aspetti di natura politica e simbolica, con alcune manifestazioni più pacifiche e altre più controverse.

Partiamo dal fatto. Milano, 25 aprile 2026. Migliaia di manifestanti sfilano in corteo. Nelle strade e nelle piazze sventolano le bandiere. Tante, diverse. Il tricolore, innanzitutto: simbolo della Resistenza e della Repubblica nata dalle macerie del fascismo. Accanto, la bandiera palestinese: quella di un popolo senza Stato. Un popolo a cui è negata l’autodeterminazione e che da decenni vive sotto occupazione. Un popolo che negli ultimi due anni è stato travolto da uno sterminio di massa, un vero e proprio genocidio. Una presenza coerente con lo spirito della giornata: resistere all’oppressione. Poi arriva lo spezzone della cosiddetta Brigata Ebraica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 25 aprile, bandiere e capovolgimenti: manuale pratico di propaganda in piazza: a Milano le gigantografie di Netanyahu

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