22enne vuole essere ricoverato a Cremona e i medici dicono no poi il caos | porte rotte e insulti ai sanitari

Da virgilio.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 22 anni ha richiesto di essere ricoverato presso un ospedale di Cremona, ma i medici hanno rifiutato. Successivamente, si è verificato un episodio di disordine con porte rotte e insulti rivolti al personale sanitario. Per questi comportamenti, il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato e gli è stato imposto il divieto di tornare in città per quattro anni.

Presso l’Ospedale Maggiore di Cremona, un cittadino italiano di 22 anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato dopo aver dato in escandescenze nel reparto di pronto soccorso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona e il patrimonio, è stato anche destinatario di un “Foglio di Via” che gli impedirà di tornare in città per 4 anni. I fatti: escandescenze e danneggiamento in ospedale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 23 aprile durante un normale servizio di controllo del territorio svolto dalle Volanti della Questura di Cremona....🔗 Leggi su Virgilio.it

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cremona 22enne vuole essere ricoverato22enne vuole essere ricoverato a Cremona e i medici dicono no, poi il caos: porte rotte e insulti ai sanitariUn 22enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato all’Ospedale di Cremona e allontanato dalla città per 4 anni. virgilio.it

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