22enne vuole essere ricoverato a Cremona e i medici dicono no poi il caos | porte rotte e insulti ai sanitari

Un giovane di 22 anni ha richiesto di essere ricoverato presso un ospedale di Cremona, ma i medici hanno rifiutato. Successivamente, si è verificato un episodio di disordine con porte rotte e insulti rivolti al personale sanitario. Per questi comportamenti, il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato e gli è stato imposto il divieto di tornare in città per quattro anni.

Presso l’Ospedale Maggiore di Cremona, un cittadino italiano di 22 anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato dopo aver dato in escandescenze nel reparto di pronto soccorso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona e il patrimonio, è stato anche destinatario di un “Foglio di Via” che gli impedirà di tornare in città per 4 anni. I fatti: escandescenze e danneggiamento in ospedale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 23 aprile durante un normale servizio di controllo del territorio svolto dalle Volanti della Questura di Cremona....🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 22enne vuole essere ricoverato a Cremona e i medici dicono no, poi il caos: porte rotte e insulti ai sanitari Notizie correlate Leggi anche: Aggredisce con le forbici i sanitari all’interno del pronto soccorso dopo essere stato ricoverato: denunciato 53enne Leggi anche: "Noi manipolati dai medici, papà doveva essere ricoverato": processo Maradona, la figlia in lacrime Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dà in escandescenze al Pronto Soccorso: calci alle porte, denunciato 22enne; Dà in escandescenze al Pronto Soccorso e provoca danni : foglio di via per 4 anni da Cremona; Dà in scandescenze al pronto soccorso di Cremona: calci alle porte e insulti dopo il No al ricovero. 22enne vuole essere ricoverato a Cremona e i medici dicono no, poi il caos: porte rotte e insulti ai sanitariUn 22enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato all’Ospedale di Cremona e allontanato dalla città per 4 anni. virgilio.it L'UNESCO non ha protetto il violino di Stradivari. Ha protetto le mani di chi lo fa. Nessuno strumento. Nessun museo. Solo la conoscenza ancora viva dentro 167 botteghe nel centro di Cremona. Cremona non è una città che conserva un passato. È una città d - facebook.com facebook FCINTER1908 / Sucic, quella mano rotta a Cremona e il silenzio per il bene dell'Inter x.com