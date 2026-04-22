Noi manipolati dai medici papà doveva essere ricoverato | processo Maradona la figlia in lacrime

Durante il processo relativo alla morte di un noto calciatore, la figlia ha testimoniato in tribunale, visibilmente emozionata, riferendo che il medico personale aveva assicurato che il padre sarebbe stato ricoverato. La deposizione si è concentrata sulla relazione tra la famiglia e il professionista, con particolare attenzione alle promesse fatte e alle decisioni prese. La testimonianza si inserisce nel quadro di un procedimento che tratta le circostanze che hanno portato alla scomparsa dell'atleta.

Processo Maradona, atto III. Ieri pomeriggio al tribunale di San Isidro a Buenos Aires è andata in scena la terza udienza del procedimento ricominciato nel marzo scorso - il primo, nel 2025, era stato annullato poche settimane dopo a causa di uno scandalo che aveva coinvolto una giudice - nei confronti dei sette operatori sanitari che avevano in cura Diego durante la convalescenza domiciliare. Leopoldo Luque, neurochirurgo e medico personale di Maradona, Agustina Cosachov, psichiatra, e Carlos Diaz, psicologo, sono accusati di omicidio semplice con dolo eventuale e rischiano dagli 8 ai 25 anni di reclusione. Il protagonista dell’udienza di...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Noi manipolati dai medici, papà doveva essere ricoverato": processo Maradona, la figlia in lacrime Notizie correlate Processo Maradona, la figlia del campione Giannina accusa il neurochirurgo. Le lacrime dopo l’ascolto dei messaggi vocaliMomenti di forte tensione nell’aula del tribunale di San Isidro, a Buenos Aires, dove è in corso il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Francesco Baccini ricoverato in ospedale per un malore: “Doveva essere ospite a Domenica In”Il cantautore genovese, 65 anni, residente da anni a Imbersago, si è sentito poco bene domenica 1 febbraio. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Noi manipolati dai medici, papà doveva essere ricoverato: processo Maradona, la figlia in lacrime; Al processo la figlia di Maradona denuncia manipolazione dei medici. Processo morte Maradona, la figlia Gianinna in lacrime attacca l'ex medico di Diego: Ci aveva garantito...In un'udienza del processo in corso in Argentina la secondogenita dell'ex 'Pibe de Oro' ha accusato il neurochirurgo, uno dei sette imputati per omicidio colposo ... corrieredellosport.it Morte Maradona, la figlia Giannina scoppia in lacrime e denuncia: Siamo stati manipolatiContinua il processo per la morte di Maradona. La figlia Giannina ha denunciato i medici per essere stata manipolata dai medici ... derbyderbyderby.it VIALLI RACCONTA MARADONA: “UNA MAGIA CHE TI FACEVA SENTIRE PARTE DI QUALCOSA” Ci sono avversari che si affrontano. E poi ci sono quelli che si vivono, anche stando dall’altra parte. Diego Armando Maradona apparteneva a questa seconda - facebook.com facebook Processo morte #Maradona, la figlia Gianinna in lacrime attacca l'ex medico di Diego: "Ci aveva garantito..." x.com