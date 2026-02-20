Aggredisce con le forbici i sanitari all’interno del pronto soccorso dopo essere stato ricoverato | denunciato 53enne

Per motivi ancora da chiarire, un uomo di 53 anni ha aggredito i medici con delle forbici nel pronto soccorso dopo essere stato ricoverato. La scena si è svolta ieri pomeriggio, quando il paziente ha minacciato i sanitari e tentato di ferirli, creando scompiglio tra le corsie. La polizia è intervenuta immediatamente e ha fermato l’uomo, che ora rischia di affrontare accuse di minacce, tentate lesioni e interruzione di pubblico servizio. Le autorità stanno ancora indagando sulle ragioni del suo comportamento.

Intervento della polizia. L'uomo nei guai per minacce aggravate, interruzione di pubblico servizio e tentate lesioni aggravate L'Ufficio Volanti della Questura ha denunciato un cittadino italiano di 53 anni. Le accuse: minacce aggravate, tentate lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio. Le volanti nella serata di ieri, sono intervenute al Pronto soccorso per la segnalazione di un soggetto molesto, che con delle forbici aveva aggredito il personale sanitario. Nello specifico, l'uomo dopo aver chiesto un consulto psichiatrico in Pronto Soccorso dove si era recato per un malore, è andato in escandescenza, pretendendo di essere visitato dal medico senza la presenza di un medico specializzando.