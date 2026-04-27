Una ragazza di 18 anni si è tolta la vita dopo aver accusato il padre di averla violentata. La famiglia ha chiesto che venga fatta chiarezza sulla vicenda, mentre l’uomo coinvolto non è stato ancora arrestato o accusato formalmente. La notizia ha suscitato sdegno e attenzione pubblica, mentre le indagini continuano a seguire le procedure previste dalla legge.

La famiglia di una ragazza di 18 anni che si è tolta la vita dopo essere stata presumibilmente violentata dal proprio padre sta ora chiedendo giustizia, mentre il «demonio» che l’ha aggredita continua a vivere in libertà. Nel luglio 2025, poco dopo aver compiuto 18 anni, Makayla Settles ha lasciato Raleigh, nel North Carolina, e si è trasferita a Moorpark, in California, per vivere con il padre biologico mentre frequentava il college locale, secondo quanto riportato da Fox 11. “Era davvero entusiasta di crescere e avere successo qui in California”, ha detto Crystal, cugina di Makayla, in un video su TikTok. “Eravamo tutti così entusiasti di stare insieme”.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 18enne si suicida dopo il presunto stupro subito dal padre

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