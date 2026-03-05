Il 3 marzo una influencer di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale, lasciando sui social migliaia di follower. Poco dopo, il padre della ragazza si è suicidato, incapace di affrontare il dolore. La notizia delle due tragedie si è diffusa nelle ultime ore, evidenziando una catena di eventi che ha colpito profondamente le persone coinvolte.

Karla Thaynnara aveva 25 anni e migliaia di follower sui social. Lo scorso 3 marzo è morta in seguito a un incidente stradale e il padre, non riuscendo a sopportare il dolore, si è tolto la vita. Una doppia tragedia che viene raccontata dal Correio Braziliense. La dinamica dell’incidente. La moto sui viaggiava Karla si è scontrata con un’auto su un’autostrada vicino a Brasília. Una volta caduta sull’asfalto, la ragazza è stata travolta da un camion che non è riuscito ad evitare l’impatto. Suo padre, l’ufficiale di polizia militare in pensione José Carlos Andrade Nogueira, giunto sul luogo dell’incidente, dopo aver appreso della morte della figlia, si è tolto la vita malgrado gli agenti intervenuti sul posto abbiano tentato invano di intervenire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Influencer muore in un incidente stradale, poco dopo il padre si suicida per il dolore

Influencer muore a 25 anni in un incidente sulla sua moto in Brasile: poco dopo il padre si suicidaTragedia in Brasile: l’influencer Karla Thaynnara ha perso la vita in un incidente motociclistico vicino Brasília.

