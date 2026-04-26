Carabiniere morto suicida il padre | Subito persecuzioni e cattiverie di ogni genere

Un carabiniere si è tolto la vita, e il padre ha parlato di persecuzioni e cattiverie subite dal figlio. Secondo quanto riferito, il militare aveva affrontato discriminazioni e critiche da parte di colleghi che indossavano la stessa divisa. Le parole del padre descrivono un atteggiamento di persecuzione e cattiveria, menzionando che il figlio aveva sofferto in silenzio di fronte alla cattiveria della gente.

“Hai sofferto in silenzio quando scoprivi la cattiveria della gente, che aveva la tua stessa divisa e con azioni vili ti discriminava e ti criticava. Hai subito persecuzioni e cattiverie di ogni genere, che ti facevano male. Ti prometto che, con l’aiuto della magistratura e della tua amata Arma.🔗 Leggi su Casertanews.it

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