Ex sindaca rischia 17 anni di carcere per abusi sessuali sull’amico sedicenne del figlio | scandalo in Louisiana

Una ex sindaca è stata accusata di aver commesso abusi sessuali su un ragazzo di sedici anni, amico del figlio, in Louisiana. La donna rischia ora fino a 17 anni di carcere, mentre le accuse riguardano presunti comportamenti illeciti che hanno scosso l’opinione pubblica locale e attirato l’attenzione anche all’estero. La vicenda coinvolge direttamente figure politiche e un minore.

Quando al centro di uno scandalo di abusi sessuali si trova una figura politica di rilievo, la vicenda fa scalpore, se il caso riguarda una donna ai vertici dell’amministrazione locale e la vittima è un adolescente, per di più amico del figlio, la vicenda supera anche i confini nazionali. L’ex sindaca 43enne accusata di aver fatto ubriacare il 16enne. La vicenda avvenuta in Louisiana e che vede coinvolta Misty Roberts, 43 anni, ex sindaca di DeRidder, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Così come il processo, che è stato al centro di tutti i notiziari degli Stati Uniti. Come ricostruisce il New York Post, i fatti contestati risalgono al luglio 2024, durante una festa in piscina organizzata presso l’abitazione privata dell’allora sindaca della cittadina della Louisiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ex sindaca rischia 17 anni di carcere per abusi sessuali sull’amico sedicenne del figlio: scandalo in Louisiana Articoli correlati Louisiana choc: l’ex sindaca sorpresa dai figli con un minorenne, a processo per abusiLa vicenda che ha scosso DeRidder Misty Roberts, 43 anni, ex sindaco di DeRidder, in Louisiana, è sotto processo per presunti rapporti sessuali con... Leggi anche: Abusi sessuali sui giovani pazienti: osteopata condannato a 20 anni di carcere Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ex sindaca rischia 17 anni di carcere... Temi più discussi: La festa in piscina e l’abuso, sindaca violentò 16enne: rischia 10 anni. I figli testimoniano e confermando violenze; Sindaca violenta un amico del figlio di 16 anni durante una festa in piscina: Era ubriaco, l'ha portato in camera. Rischia 10 anni; Misty Roberts, la sindaca di 43 anni dello scandalo: la festa in piscina, il 16enne stuprato, l'sms horror | Libero Quotidiano.it; Sindaca violenta un ragazzino di 16 anni durante una festa in piscina I suoi figli lo inchiodano in tribunale. Choc durante una festa privata, sindaca violenta un sedicenne amico del figlio – Cosa è successoL’ex sindaca di DeRidder, in Louisiana, Misty Roberts, è stata riconosciuta colpevole di abuso sessuale ai danni di un ragazzo di 16 anni. La donna, 43 anni, rischia fino a dieci anni di carcere. L’en ... msn.com Sindaca violenta un amico del figlio di 16 anni durante una festa in piscina: «Era ubriaco, l'ha portato in camera». Rischia 10 anniUna ex sindaca della Louisiana (Stati Uniti) è stata riconosciuta colpevole di abuso sessuale nei confronti di un ragazzo di 16 anni. La donna, Misty Roberts, ex prima cittadina ... leggo.it Maschio di smergo maggiore, con preda, gambero della Louisiana. Porto Torchio Manerba del Garda BS 09/03/2026 - facebook.com facebook