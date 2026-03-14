Ex sindaca rischia 17 anni di carcere per abusi sessuali sull’amico sedicenne del figlio | scandalo in Louisiana

Da secoloditalia.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ex sindaca è stata accusata di aver commesso abusi sessuali su un ragazzo di sedici anni, amico del figlio, in Louisiana. La donna rischia ora fino a 17 anni di carcere, mentre le accuse riguardano presunti comportamenti illeciti che hanno scosso l’opinione pubblica locale e attirato l’attenzione anche all’estero. La vicenda coinvolge direttamente figure politiche e un minore.

Quando al centro di uno scandalo di abusi sessuali si trova una figura politica di rilievo, la vicenda fa scalpore, se il caso riguarda una donna ai vertici dell’amministrazione locale e la vittima è un adolescente, per di più amico del figlio, la vicenda supera anche i confini nazionali. L’ex sindaca 43enne accusata di aver fatto ubriacare il 16enne. La vicenda avvenuta in Louisiana e che vede coinvolta Misty Roberts, 43 anni, ex sindaca di DeRidder, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Così come il processo, che è stato al centro di tutti i notiziari degli Stati Uniti. Come ricostruisce il New York Post, i fatti contestati risalgono al luglio 2024, durante una festa in piscina organizzata presso l’abitazione privata dell’allora sindaca della cittadina della Louisiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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