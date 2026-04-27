10 anni Tutto Paro – Best of comedy drama & musical
Il teatro Masaccio di Arezzo ospiterà giovedì 30 aprile uno spettacolo per celebrare i dieci anni dell’associazione Paro Paro. La serata, intitolata “10 anni Tutto Paro – Best of comedy, drama & musical”, proporrà una selezione di performance che spaziano tra comicità, musica e teatro. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative organizzate per festeggiare il decennale dell’associazione, attiva nell’ambito culturale locale.
Arezzo, 27 aprile 2026 – “ 10 anni Tutto Paro – Best of comedy, drama & musical” Giovedì 30 aprile al teatro Masaccio una serata tra comicità, musica e teatro per celebrare il percorso dell’associazione Paro Paro. Già esauriti i biglietti di primo e secondo settore, restano disponibili gli ultimi posti del terzo settore Mancano ormai pochi giorni a uno degli appuntamenti teatrali più attesi della primavera a San Giovanni Valdarno. Giovedì 30 aprile, alle 21,15, il palco del teatro Masaccio ospiterà “10 anni Tutto Paro – Best of comedy, drama & musical”, lo spettacolo organizzato con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno per celebrare i dieci anni targati Paro Paro.🔗 Leggi su Lanazione.it
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