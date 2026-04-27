10 anni Tutto Paro al Teatro Masaccio | un viaggio tra comicità musica e memoria per celebrare

Il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà giovedì 30 aprile uno spettacolo speciale per celebrare il decimo anniversario dell’associazione Paro Paro. L’evento, intitolato “10 anni Tutto Paro – Best of comedy, drama & musical”, proporrà un mix di comicità, musica e momenti di memoria. La serata è organizzata con il patrocinio del Comune e segna un traguardo importante per l’associazione, che dal 2016 si dedica a varie forme di intrattenimento teatrale.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Giovedì 30 aprile il sipario del Teatro Masaccio si aprirà su “10 anni Tutto Paro – Best of comedy, drama & musical”, lo spettacolo celebrativo dell’associazione Paro Paro, organizzato con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. L’appuntamento, fissato per le ore 21.15, si colloca tra gli eventi più attesi della stagione primaverile. Lo spettacolo nasce per festeggiare un traguardo significativo: dieci anni di attività artistica iniziata nel 2016 e sviluppata attraverso produzioni originali capaci di attraversare generi diversi, dalla commedia al musical, fino a momenti più intensi e narrativi. Da quella prima intuizione, racchiusa nel nome “Paro Paro”, prende forma un racconto scenico inedito e in parte autobiografico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “10 anni Tutto Paro” al Teatro Masaccio: un viaggio tra comicità, musica e memoria per celebrare Notizie correlate Dieci anni di emozioni in scena: al teatro Masaccio arriva “10 anni Tutto Paro - Best of comedy, drama & musical”Arezzo, 20 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere una serata all’insegna dello spettacolo e della condivisione. Napoli tra musica e commedia: il viaggio magico al Teatro RidottoSabato 11 e domenica 12 aprile, il Teatro Ridotto ospiterà Luciano Capurro e Anna Caso con lo spettacolo Una notte a Napoli. Approfondimenti e contenuti 10 anni Tutto Paro al Teatro Masaccio: un viaggio tra comicità, musica e memoria per celebrareArezzo, 27 aprile 2026 – Giovedì 30 aprile il sipario del Teatro Masaccio si aprirà su 10 anni Tutto Paro – Best of comedy, drama & musical, lo spettacolo celebrativo dell’associazione Paro Paro, ... lanazione.it Dieci anni di emozioni in scena: al teatro Masaccio arriva 10 anni Tutto Paro - Best of comedy, drama & musicalArezzo, 20 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere una serata all’insegna dello spettacolo e della condivisione. Giovedì 30 aprile, alle 21,15, il palcoscenico del teatro Masaccio ... lanazione.it