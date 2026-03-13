Trekking sull' Etna dentro la Valle del Bove

Domenica 29 marzo si svolgerà un'escursione di trekking sull’Etna all’interno della Valle del Bove. Il percorso attraversa Monte Fontane, offrendo la possibilità di osservare da vicino questa vasta depressione vulcanica. La passeggiata permette di vedere i paesaggi della costa ionica e del vulcano stesso, con un cielo limpido che rende il panorama particolarmente suggestivo in questa stagione.

Il sentiero inizia dal punto base n.16 (Case Pietracannone), cosi' definito per la forma particolare che lava assume durante il raffreddamento nello sciogliere tronchi di alberi, tali da consentirgli una forma simile a un cannone. Percorreremo un sentiero di basolato lavico, immerso in un bellissimo castagneto.Dopo aver superato imponenti campi lavici formatesi da colate giovani, dopo qualche chilometro arriveremo al bellissimo affaccio naturale di Monte Fontane: da qui avremo una vista spettacolare dell'immensa Valle del Bove. Dentro l'immensità della Valle si esalta Monte Calanna, separato dal Monte Zoccolaro dal caratteristico Salto della Giumenta, a distanza scorgeremo la Schiena dell’Asino, margine meridionale della valle e un panorama mozzafiato sul mare che splende ad est. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Trekking sull'Etna: Epifania dentro la valle del BovePer questa EPIFANIA vi proponiamo un sentiero, fuori dai circuiti di massa, alla scoperta di Monte Fontane, itinerario ideale per poter ammirare...

Etna, colata nella Valle del BoveUn'attività effusiva con l'emissione di una colata è presente all'interno della desertica Valle del Bove dell'Etna in corrispondenza della parete...

Aggiornamenti e notizie su Trekking sull'Etna dentro la Valle del...

Etna, individuata la formazione della Valle del Bove. La scoperta dall'Università di Urbino e IngvURBINO- Da Urbino un'importante scoperta riguardante l'Etna. La Valle del Bove, la depressione localizzata sul fianco orientale dell'Etna ampia circa 7 x 4,5 km, ha un'età compresa tra i 9.501 e 9.157 ... corriereadriatico.it

ETNA | Scoperta l’età della Valle del BoveIndagini stratigrafiche e petrografiche, datazioni al carbonio-14 e paleomagnetiche delle colate laviche condotte in diverse cave localizzate allo sbocco della Valle del Bove hanno permesso di datare ... lescienze.it