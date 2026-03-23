Pasquetta sull' Etna | passeggiata dentro la Valle del Bove

Pasquetta è il giorno perfetto per stare all’aria aperta. Quest’anno la passiamo sull’Etna, con un trekking panoramico che ci porterà in uno dei luoghi più affascinanti del vulcano: la Valle del Bove. Cammineremo lungo il sentiero di Saro Ruspa, un itinerario autentico e poco battuto, tra boschi, antiche colate laviche e panorami che si aprono improvvisamente sulla costa ionica e sull’immensa valle vulcanica. Un percorso semplice e molto suggestivo, perfetto per vivere una Pasquetta diversa dal solito, immersi nella natura. L’itinerario: Partiremo dal Punto Base n.16 – Case Pietracannone, un luogo curioso che deve il suo nome alle particolari forme della lava: raffreddandosi attorno ai tronchi degli alberi, ha creato strutture che ricordano dei veri e propri “cannoni”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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