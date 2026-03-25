Secondo recenti dati, quest'anno un numero crescente di italiani si sta preparando a trascorrere le festività pasquali in località diverse dalla propria abitazione. Tra le mete più richieste, si posizionano alcune città italiane, con una particolare attenzione alla città di Catania, che si colloca al terzo posto tra le destinazioni preferite per le vacanze di Pasqua.

Nella top ten delle mete prenotate dagli stranieri ci sono due città siciliane: Palermo al sesto posto e Catania al settimo Quest'anno, sempre più italiani scelgono di preparare le valigie per celebrare le festività pasquali lontano da casa. Rispetto al 2025, le prenotazioni dei viaggiatori del Belpaese registrano infatti un incremento del 17%. Nella classifica delle mete più ambite dominano le destinazioni europee, Barcellona e Parigi, nell'ordine, tra tutte. Ma non manca chi sceglie di staccare dalla routine restando più vicino. Tra le destinazioni più prenotate quest'anno spiccano Catania, che conquista il terzo posto, e Napoli che registra un + 93% di prenotazioni rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - eDreams, Catania al terzo posto per le vacanze di Pasqua degli italiani

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