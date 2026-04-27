1° maggio a Villa Ottavia e dintorni!
Il primo maggio a Villa Ottavia prevede un pranzo al Ristorante Al Cacciatore alle 12.30, seguito alle 15.30 da una visita guidata alla scoperta della villa. La villa, recentemente aperta al pubblico, è una struttura veneta che racchiude oltre cinque secoli di storia. L’evento si svolge nelle vicinanze di Villa Ottavia e delle aree circostanti.
Il 12.30 - PRANZO al Ristorante Al Cacciatore 15.30 - VISITA guidata alla scoperta di Villa Ottavia: scopri una Villa Veneta, recentemente aperta al pubblico, che custodisce oltre cinque secoli di storia. Dai monaci benedettini alle conversazioni spirituali in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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