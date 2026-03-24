Lecco, 24 marzo 2026 – Riapre i battenti la casa di Lecco di Alessandro Manzoni. È la sorpresa nell’uovo di Pasqua per i lecchesi, ma non solo. Oltre a essere un luogo identitario per chi nella città dei Promessi sposi è nato, cresciuto, ci abita o la frequenta, la dimora di famiglia dell’infanzia e della giovinezza del Sommo, è infatti anche un museo internazionale. Da venerdì prossimo, il 3 aprile, Villa Manzoni è di nuovo fruibile. L’edificio era stato chiuso nel luglio 2024 per lavori di consolidamento, riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche. Il restauro della villa. L’intervento è costato quasi 4 milioni e mezzo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Manzoni riapre dopo due anni di restauro. Ingresso gratis per i lecchesi fino al 2 maggio

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