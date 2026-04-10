Fumetti dischi Pokémon e dintorni Rarità da collezione a Villa Costanza

Nelle giornate di fine settimana, Villa Costanza ospiterà un evento dedicato a collezionisti e appassionati di fumetti, dischi e oggetti Pokémon. La manifestazione si svolge nella zona di Scandicci, una località nota per la sua tradizione nel settore del vinile e del collezionismo di fumetti. Durante l’evento saranno esposti pezzi rari e da collezione, offrendo l’opportunità di scoprire e acquistare pezzi unici nel loro genere.

Scandicci capitale di vinili e fumetti. Torna nel fine settimana l’evento dedicato agli appassionati di musica, strisce e collezionismo. Da oggi a domenica gli spazi di The Florence Gate, al parcheggio di Villa Costanza ospiteranno la “ Fiera del Disco, carte Pokémon, fumetti e videogiochi “, manifestazione a ingresso libero pensata per un pubblico di tutte le età. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni; ci saranno quindici espositori provenienti da tutta Italia, con una vasta offerta di vinili, cd, gadget, fumetti, carte collezionabili – tra cui le ricercatissime Pokémon – e videogiochi, tra novità e pezzi rari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fumetti, dischi, Pokémon e dintorni. Rarità da collezione a Villa Costanza Piombano due rapinatori, terrore nel tempio delle carte da collezione PokémonA Veglie legati il gestore di un negozio per la vendita online e un amico, ma i banditi falliscono la fuga in Tesla, che non riescono ad accendere, e... Mercatino dei fumetti, del disco e carte PokémonIl centro commerciale Centro Empoli si prepara a ospitare un fine settimana interamente dedicato al collezionismo e alla cultura pop. Argomenti più discussi: Fumetti, dischi, Pokémon e dintorni. Rarità da collezione a Villa Costanza; Fiera del disco, cd, fumetti e videogiochi. Fumetti, dischi, Pokémon e dintorni. Rarità da collezione a Villa CostanzaScandicci capitale di vinili e fumetti. Torna nel fine settimana l’evento dedicato agli appassionati di musica, strisce e ... lanazione.it Fiera del Disco, Fumetti, Pokémon e Videogiochi a ScandicciScandicci (Firenze), 9 aprile 2026 - Torna a Scandicci l’evento dedicato agli appassionati di musica, fumetti e collezionismo. Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, gli spazi di The Florence Gate, press ... nove.firenze.it Una rarità assoluta. Questo favoloso album "L'ombrello e la macchina da cucire" mi fu autografato da entrambi gli autori Franco Battiato e Manlio Sgalambro il 27 Settembre 2003 nel Chiostro dell'Istituto didattico per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" in occasione di - facebook.com facebook