1 maggio a Ceccano
Il 1° maggio a Ceccano si svolgerà una manifestazione dedicata alla Festa del Lavoro presso il parchetto davanti alla Chiesa del Sacro Cuore, a partire dalle ore 11:00. La giornata prevede diverse attività, tra cui stand gastronomici con piatti vari e la presenza di piatti come le pennette. L’evento mira a coinvolgere la comunità locale in un'occasione di incontro e divertimento.
Celebriamo insieme la Festa del Lavoro con una giornata dedicata a opportunità, lavoro e futuro!Appuntamento al Parchetto antistante la Chiesa del Sacro Cuore Venerdì 1° Maggiodalle ore 11:00Vi aspetta un programma ricco di attività:- Gastronomia con piatti per tutti i gusti:- Pennette.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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