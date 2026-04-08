Ceccano Il Bianconiglio sbadato

Nel pomeriggio di oggi, alla Biblioteca Comunale di Ceccano, si è svolta una caccia al tesoro rivolta ai bambini. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani, coinvolti in un percorso tra gli scaffali, con indizi, rime e piccole sorprese. La scena si è animata con il personaggio del Bianconiglio, che ha perso il suo tesoro e ha bisogno di aiuto per ritrovarlo.

Arriva il Bianconiglio. e ha perso il suo tesoro!Alla Biblioteca Comunale di Ceccano prende vita un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli: una caccia al tesoro tra gli scaffali, tra indizi, rime e sorprese.Il Bianconiglio sbadato ha combinato un piccolo pasticcio. ha perso il suo tesoro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Ceccano: CIE il 14 marzo, prenota subitoIl Comune di Ceccano ha fissato per sabato 14 marzo 2026 un appuntamento dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Leggi anche: Il mercatino di Ceccano– Speciale Festa della Donna