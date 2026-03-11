Ceccano week end in fattoria

A Ceccano, alla Fattoria Vetuscolana, inizia il ciclo di eventi “Weekend in Fattoria”. Durante il fine settimana, vengono organizzate attività e laboratori rivolti al pubblico, con l’obiettivo di promuovere momenti di benessere, formazione e socializzazione. Le iniziative si svolgono all’interno di spazi verdi e sono rivolte a persone di tutte le età.

Prende il via alla Fattoria Vetuscolana di Ceccano, il ciclo di appuntamenti "Weekend in Fattoria", una serie di attività e laboratori esperienziali aperti al pubblico, pensati per offrire occasioni di benessere, apprendimento e condivisione, immersi nel verde della natura.Si comincia sabato 14.